جونسون لزعماء حلف شمال الأطلسي: لا تعتبروا السلام أمرا مسلما به

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:12 04/12/2019 حدث بتاريخ: 14:12 04/12/2019

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي ثابت كالصخر في التزامه بحماية أعضائه لكن لا يمكن اعتبار السلام أمر مسلم به ولذلك يتعين على الحلف مناقشة التهديدات الناشئة.

وقال جونسون في افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف "نحن ثابتون كالصخر في التزامنا تجاه الحلف، يُظهر التاريخ أن السلام لا يمكن أن يؤخذ كأمر مسلم به، لهذا ونحن نحتفل بهذه الذكرى يتعين أن نحرص على أن تتفق أفعالنا مع كلماتنا".

وأضاف "لا ينبغي أبدا أن نخجل من مناقشة حقائق جديدة خاصة فيما يتعلق بتعامل الحلف مع التهديدات الناشئة مثل الحروب الهجينة والتكنولوجيات الهدامة".