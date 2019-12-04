روحاني: إيران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رفعت العقوبات عنها

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:32 04/12/2019 حدث بتاريخ: 10:34 04/12/2019

أكدت إيران الثلاثاء أنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة ضمن إطار متعدد الأطراف، إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه "إن كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول" الست، في إشارة إلى الدول التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.