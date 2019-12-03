الأمين العام للأطلسي يتعهد حماية بولندا ودول البلطيق من روسيا

أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:43 03/12/2019 حدث بتاريخ: 19:47 03/12/2019

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الثلاثاء إن الحلف لا يعتبر روسيا عدواً، لكنه سيرد على أي اعتداء قد تشنه على بولندا أو دول البلطيق.

وجاء موقفه بعدما هددت تركيا بعرقلة خطط دفاعية جديدة لحلف شمال الأطلسي لحماية بولندا ودول البلطيق من اعتداء روسي مفترض، ما لم تصنف القوى الغربية منظمة كردية أنها إرهابية.

وأكد ستولتنبرغ لصحيفة "ريجبوسبوليتا" البولندية "بوجود قوات حلف شمال الأطلسي في بولندا ودول البلطيق، نوجه رسالة قوية لروسيا: إذا حصل أي اعتداء على بولندا أو أي من دول البلطيق، فالحلف بكامله سيرد".

ويعقد حلف شمال الأطلسي الثلاثاء قمة في لندن على وقع خلافات عديدة.

وأضاف الأمين العام "لا ننظر الى روسيا (كعدو)"، لكن "يجب أن نكون واثقين بأنه لا احتمال لتكرار ما رأيناه في أوكرانيا، أي غزو روسيا المسلح لجارتها، في دول أخرى من حلف شمال الأطلسي".

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن تعرقل تركيا أي خطة للدفاع عن دول البلطيق إذا لم تمنح الدول الأعضاء دعماً لأنقرة في معركتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

ويبدو أن قمة حلف شمال الأطلسي التي تأتي في الذكرى السبعين لتأسيسه ستشهد توتراً مع تركيا بسبب خلافها مع حلفائها حول حيازتها منظومة دفاع جوية روسية وعمليتها العسكرية في شمال سوريا.