فريق حملة ترامب يمنع "بلومبرغ نيوز" من تغطية أنشطته لـ"تحيّزها"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:16 03/12/2019 حدث بتاريخ: 11:16 03/12/2019

أعلن فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه سيمنع مراسلي بلومبرغ من تغطية أنشطته الانتخابية، متهمًا المجموعة الإعلامية التابعة للمرشح المنافس مايكل بلومبرغ بـ"التحيّز".

وقال مدير حملة ترامب لانتخابات 2020 براد بارسكيل إن القرار جاء بعدما أعلنت "بلومبرغ نيوز" أنها لن تجري تحقيقات عن مالك الشركة أو منافسيه الديموقراطيين.

وقال بارسكيل في بيان "كفريق حملة الرئيس ترامب، اعتدنا على الممارسات الإعلامية غير المنصفة، لكن معظم المؤسسات الإعلامية لا تعلن عن تحيّزها بهذا الشكل العلني".

وأضاف أن فريق حملة ترامب قرر على اثر ذلك عدم منح تصاريح لممثلي بلومبرغ نيوز لتغطية التجمعات الانتخابية أو غيرها من المناسبات المرتبطة بالحملة، وسيقرر بشأن إن كان "سيتعامل مع صحافيين بشكل منفرد للإجابة على أسئلة من بلورمبرغ نيوز بناء على كل حالة".

ورد رئيس تحرير بلومبرغ نيوز جون ميكليثويت بالقول إن "الاتهام بالتحيّز لا يمكنه أن يكون أبعد عن الحقيقة. لقد غطينا (الأخبار المرتبطة) بدونالد ترامب بشكل منصف وغير منحاز منذ ترشّحه سنة 2015 وسنواصل ذلك رغم القيود التي فرضتها حملة ترامب".

بدوره، هاجم ترامب مايكل بلورمبرغ الذي وصفه بـ"ميني مايك" (أي مايك القزم).

وقال "أمر ميني مايك بلومبرغ مؤسسته الإخبارية من الدرجة الثالثة بعدم إجراء أي تحقيقات عنه أو عن أي ديموقراطي، وملاحقة الرئيس ترامب فقط".

وأضاف "+نيويورك تايمز الفاشلة+ تعتقد أن لا مشكلة في ذلك لأن كراهيتها وانحيازها كبيران لدرجة تمنعها من رؤية الأمور بشكلها الصحيح. هناك مشكلة!". وجاء هجوم ترامب على الصحيفة بعدما انتقد محررها التنفيذي قرار فريق حملة ترامب حيال بلومبرغ.

ودفع قرار مايكل بلومبرغ الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديموقراطي وكالته الإخبارية التي تعد بين الأكبر في العالم لنشر إرشادات الأسبوع الماضي بشأن الطريقة التي ستتعامل من خلالها مع أي تضارب مصالح.

وقال ميكليثويت في مذكرة للموظفين الأسبوع الماضي في إشارة إلى سياسة المؤسسة في عدم الكتابة عن نفسها أو عن منافسيها المباشرين "لا يمكن الزعم بأن تغطية حملة الانتخابات الرئاسية هذه ستكون سهلة".

وأضاف أن الصحافيين سيغطون أخبار الحملة "بنفس الأسلوب الذي اتبعناه في الماضي"، إلا أنه سيتم التذكير في المواضيع المنشورة بأن مالك بلومبرغ نيوز بين المرشحين.