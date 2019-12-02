بوتين: أسطولنا البحري قادر على تغيير الوضع جذريا في ساحة المعركة

الأسطول البحري الروسي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:10 02/12/2019 حدث بتاريخ: 21:11 02/12/2019

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول البحري الروسي، بات يضم سفنا مجهزة بأسلحة قادرة على تغيير الوضع جذريا في ساحة الحرب.

وقال بوتين خلال اجتماع مخصص لبحث تطوير الأسطول البحري الحربي، اليوم الاثنين، إن "الأسطول الحربي الروسي، تاريخيا، يلعب دورا مهما في ضمان القدرات الدفاعية لبلدنا، يحمي مصالح روسيا في المحيط العالمي، وله رصيد في الحفاظ على الاستقرار العسكري - السياسي".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "سفنا حديثة تدخل الخدمة الآن، وهي مجهزة بأقوى الصواريخ التي تم تطويرها وزيادة مداها ودقتها في إصابة الهدف".

وأضاف بوتين أن فاعلية هذه الأسلحة قادرة على تغيير مجريات الحرب جذريا، وضمان تحييد أي عمل عدواني قد يستهدف روسيا.