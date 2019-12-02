غوتيريش في افتتاح مؤتمر المناخ: على العالم أن يختار بين "الأمل" و"الاستسلام"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:36 02/12/2019 حدث بتاريخ: 13:36 02/12/2019

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لدى افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر "الأطراف 25" في مدريد الاثنين إن البشرية التي تعاني من عواقب تغير المناخ، يجب أن تختار بين "الأمل" في العيش في عالم أفضل من خلال التحرك أو "الاستسلام".

وقال غوتيرش بلهجة تحذيرية "هل نريد حقًا أن يصفنا التاريخ بأننا الجيل الذي حذا حذو النعامة، الذي كان يتنزه فيما العالم يحترق؟"، مخاطباً ممثلي نحو 200 دولة موقعة على اتفاقية باريس، وبينهم نحو 40 رئيس دولة وحكومة.