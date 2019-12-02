مقتل 17 شخصا في جنوب الهند جراء انهيار جدار بسبب الأمطار

جانب من عمليات الانقاذ

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:53 02/12/2019 حدث بتاريخ: 13:36 02/12/2019

صرح مسؤولون بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم اليوم الاثنين بعد انهيار جدار على منازلهم بسبب الهطول الغزير للأمطار على ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.

وشهدت تاميل نادو وإقليم بودوتشيري، المجاور والذي تتم إدارته من جانب الحكومة الاتحادية، أمطارا غزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة الحياة بالشلل في العديد من المناطق.

وقال المسؤول المحلي البارز كيه. راجاماني، عبر الهاتف، إن جدارا ضخما بارتفاع 5ر4 أمتار انهار على ثلاثة منازل في منطقة كويمباتور في ساعة مبكرة من صباح اليوم بينما كان السكان نائمين.

وأضاف أن مسؤولي الشرطة والإطفاء رفعوا الأنقاض وانتشلوا الجثث، التي تم نقلها للتشريح، موضحا أن اثنين من الضحايا من الأطفال.

وأعلنت سلطات الولاية أن عائلات الضحايا ستحصل على تعويضات بقيمة 400 ألف روبية (5572 دولارا).

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الساعات الـ48 القادمة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المدارس والجامعات ستظل مغلقة في مدينة تشيناي، عاصمة الولاية، ومدن كبرى مثل ثوثوكودي وتيروفالور وكانتشيبورام، حيث لا تزال المياه تغمر مناطق واسعة.

وذكرت محطة تليفزيون نيودلهي أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث ذات صلة بالأمطار في تاميل نادو خلال الأيام القليلة الماضية.