محتجون في هونغ كونغ ينظمون مسيرة للقنصلية الأمريكية لشكر ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:40 01/12/2019 حدث بتاريخ: 11:40 01/12/2019

شارك المئات في هونغ كونغ اليوم الأحد في مسيرة للقنصلية الأمريكية لإظهار "الامتنان" للولايات المتحدة لدعهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ ما يقرب من ستة أشهر.

ولوح مشاركون في المسيرة بالعلم الأمريكي وارتدى بعضهم قبعات وقمصانا عليها شعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما رفع البعض لافتة كتب عليها "الرئيس ترامب.. من فضلك حرر هونغ كونغ".

ووقع ترامب يوم الأربعاء تشريعا أصدره الكونغرس يدعم المحتجين على الرغم من اعتراضات بكين الغاضبة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نظم مئات المحتجين مسيرة ضد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وكان من بينهم أسر معها أطفالها.

وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر الحكومة في جزيرة هونغ كونغ الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات كتب عليها "لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا".

وشهدت المدينة هدوءا نسبيا خلال الأسبوع المنصرم لكن نشطاء تعهدوا بالحفاظ على زخم حركة الاحتجاج. ومن المقرر تنظيم ثلاث مسيرات اليوم الأحد بعد موافقة السلطات عليها جميعا.

وتهز الاحتجاجات المناهضة للحكومة تلك المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو حزيران مجبرة أحيانا المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق.

وقال وزير الأمن في المدينة جوون لي قبل أيام إن الشرطة أطلقت نحو عشرة آلاف قنبلة غاز مسيل للدموع منذ يونيو حزيران.

* المزيد من الاحتجاجات

تأتي مسيرات اليوم الأحد بعد أن قال مسؤول كبير بهونغ كونغ إن الحكومة تبحث إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة أسلوب معالجة الأزمة التي يتزايد فيها عنف المظاهرات.

والمتظاهرون غاضبون مما يرونه تدخل الصين في الحريات التي تعهدت بمنحها للمستعمرة البريطانية السابقة لدى عودتها إلى الحكم الصيني عام 1997.

وتنفي بكين التدخل وتؤكد التزامها بصيغة "دولة واحدة ونظامان" القائمة منذ ذلك الحين، وتنحي باللائمة على قوى خارجية في تأجيج العنف.

وأمس السبت شارك تلاميذ المدارس الثانوية ومتقاعدون في مسيرة للاحتجاج على ما وصفوه بوحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية.

واتسمت مسيرات أمس بالسلمية إلى حد كبير لكن محطة (آر.تي.إتش.كيه) العامة قالت إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين بعد تجمع خارج محطة الأمير إدوارد لقطارات الأنفاق لتكريم بعض قتلى الاحتجاجات الذين سقطوا في ذلك الموقع على يد الشرطة قبل ثلاثة أشهر. وتنفي الشرطة تلك الرواية.