روسيا تسعى الى منع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:13 28/11/2019 حدث بتاريخ: 19:21 28/11/2019

دعت روسيا الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية الخميس إلى التصويت ضد تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتسعى موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة ما يعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل، في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق.

وردت الولايات المتحدة باتهام روسيا ب"التغطية" على استخدام حليفتها دمشق اسلحة كيميائية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة ال193 في لاهاي والذي يسوده التوتر.

وصرح السفير الروسي في المنظمة الكسندر شولغين في الاجتماع "اذا جاء تمويل الفريق من المساهمات الطوعية (الميزانية السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء)، فإن ذلك سيعني شيئاً واحداً فقط".

واوضح ان ذلك "سيعني ان مؤيدي الفريق سيوظفون ما يسمى بفريق المحققين للنظر في الجرائم الكيميائية، وسيتم توظيفهم للتوصل الى نتائج تناسب أغراض رعاتهم".

وأضاف "هذا أمر يدعو للقلق. والتأكيد على ذلك هو ما يحدث بشأن دوما".

جرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان/أبريل 2018.

وشنت القوى الغربية ضربات جوية استنادا الى نتائج التحقيق.

وبعد ذلك وافقت دول المنظمة على اقتراح مدعوم من الغرب في عام 2018 لمنح المنظمة صلاحيات جديدة لإلقاء اللوم على الجناة. ولم يكن بوسع المنظمة في السابق سوى تأكيد وقوع الهجوم الكيميائي من عدمه.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد ان "التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراًَ رئيسياً في هذا التستر".

وأضاف رغم أن روسيا وسوريا تجلسان معنا هنا، لكنهما منفصلتان عنا كثيراً. فهما تواصلان اعتماد الأسلحة الكيميائية".

وفي الوقت نفسه دافعت فرنسا عن تحقيق دوما "المستقل والنزيه".

وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى المنظمة تيفين جوفروا "إننا نأسف لأن بعض الوفود أعطت أهمية أكبر للتسريبات الجزئية أكثر من التقرير الذي تم إعداده بطريقة صارمة".

ونهاية الأسبوع نشر موقع رسالة بريد إلكتروني من محقق يتهم فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيميائي تبدو أكثر حسماَ.

وفازت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجائزة نوبل للسلام في عام 2013 وتقول إنها ازالت 97 في المائة من الأسلحة الكيميائية في العالم.