زلزال شدته 6 درجات إلى الشمال من جزيرة كريت اليونانية

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:15 27/11/2019 حدث بتاريخ: 11:20 27/11/2019

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته ست درجات بحسب قراءة أولية وقع إلى الشمال الغربي من جزيرة كريت اليونانية اليوم الأربعاء.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومترا بين جزيرتي كريت وكيثيرا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.

كان زلزال شدته 6.4 درجة قد وقع بألبانيا أمس الثلاثاء وأودى بحياة 21 شخصا على الأقل، وكان أقوى زلزال يشهده البلد الواقع في منطقة البلقان منذ عشرات السنين.