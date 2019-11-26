الرئيس الاوكراني ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الأميركية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:00 26/11/2019 حدث بتاريخ: 22:00 26/11/2019

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الثلاثاء أي تدخل لبلاده في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، ورفض نظرية المؤامرة التي يروج لها عدد من حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي الذي تولى منصبه في نيسان/ابريل للصحافيين أن اوكرانيا لم تتدخل في الانتخابات الاميركية او في شؤون واشنطن الجيوسياسية.

وواجه ترامب اتهامات بأن روسيا ساعدته على الفوز في انتخابات 2016. ورغم ان العديد من التحقيقات وجدت أدلة على التدخل الروسي، إلا أنها لم تربطه مباشرة بالرئيس الأميركي.

وروج عدد من المقربين من ترامب نظرية بديلة انه -- وبعكس معلومات اجهزة الاستخبارات الأميركية - فأوكرانيا هي التي تدخلت في الانتخابات لدعم هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديموقراطية.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في العاصمة الاستونية تالين "نحن لا نتدخل في الانتخابات الأميركية أو شؤونها الجيوسياسية".

وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بهدف عزل ترامب بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الاوكراني يقول الديموقراطيون إنها تظهر انه استخدم منصبه لتحقيق تطلعات سياسية.

وسعى زيلينسكي إلى التقليل من أهمية جلسات العزل، وقال إن بلاده تعاني من الكثير من المشاكل الداخلية ومن بينها الحرب شرق البلاد والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون وضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

وأضاف "لدينا أمور يجب أن نفعلها تتعدى المكالمات الهاتفية".