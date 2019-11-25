انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم قبالة ساحل رومانيا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:27 25/11/2019 حدث بتاريخ: 12:37 25/11/2019

يجهد عمال إغاثة لإنقاذ 14600 من الأغنام التي كانت محملة على متن سفينة شحن انقلبت الأحد في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا.

فقد انقلبت سفينة الشحن "كوين هند" التي كانت متوجهة إلى السعودية بعيد ابحارها من ميناء ميديا الروماني.

وتم إنقاذ الطاقم المؤلف من 20 سوريا ولبناني واحد إضافة إلى 32 رأس غنم، اثنان منهما سحبا من المياه، وفق ما قالت آنا-ماريا ستويكا وهي ناطقة باسم أجهزة الانقاذ.

وأضافت لوكالة فرانس برس "ما زالت عملية الانقاذ مستمرة... نأمل في أن تكون الحيوانات في السفينة على قيد الحياة".

وأوضحت أن رجال الانقاذ الذين يدعمهم عناصر من الجيش والشرطة إضافة إلى غواصين كانوا يحاولون رفع السفينة التي ترفع علم بالاو وسحبها إلى الميناء.

وقد طالبت جمعية مربي الماشية ومصدّريها في رومانيا "إيسبوب" بإجراء تحقيق عاجل في هذا الحادث.

وادعى غابريال باون من منظمة "أنيملز إنترناشونال" غير الحكومية أن السفينة كانت محملة فوق طاقتها.وأضاف أن "كوين هند" واجهت مشكلات في محركاتها في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقال لوكالة فرانس برس "يجب فتح تحقيق في هذا الحادث بأسرع وقت ممكن".

ويطلق ناشطون على أسطول الشحن التي تملكه رومانيا والمخصص لنقل المواشي "سفن الموت" معللين ذلك بأن تلك الحيوانات تكاد تشوى حية على متن هذه السفن خلال نقلها في أشهر الصيف الحار.