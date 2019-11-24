حزب المحافظين في بريطانيا يقول إنه لن يمدد فترة البريكست

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:34 24/11/2019 حدث بتاريخ: 17:46 24/11/2019

قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في برنامجه الانتخابي اليوم الأحد إنه لن يمدد فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد ديسمبر كانون الأول 2020، مكررا بذلك تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بهذا الشأن.

وجاء في البرنامج الانتخابي للحزب "سوف نتفاوض على اتفاق تجاري العام القادم.. اتفاق يقوي بلدنا.. ولن نمدد فترة تنفيذ (بريكست) إلى ما بعد ديسمبر 2020".

وقال الحزب في البرنامج "السبيل الوحيد لتنفيذ البريكست هو مع وجود أغلبية من المحافظين في البرلمان". وأضاف أنه إذا بقي المحافظون في الحكم فإن الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على مزايا البطالة والسكن والطفولة إلا بعد خمس سنوات".