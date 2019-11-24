مقتل 18 شخصا على الأقل في تحطم طائرة بحي سكني شرق الكونغو

حطام طائرة

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:06 24/11/2019 حدث بتاريخ: 15:23 24/11/2019

قال عمال الإنقاذ إن جثث 18 شخصًا على الأقل قتلوا في حادث تحطم طائرة اليوم الأحد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تم انتشالها من الحطام.

وحسب "رويترز" تحطمت طائرة الركاب في حي سكني في مدينة غوما أثناء إقلاعها من المطار القريب.

وقالت شركة الطيران ، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكباً وشخصان من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.

ونقل موقع "7سير7" أنه "تم إخراج 13 جثة على الأقل من موقع حطام الطائرة"، مضيفا أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون على إستخراج بقية الجثث".

وبحسب ما نقل الموقع عن تقارير أولية، كانت الطائرة تحمل على متنها 16 شخصا.