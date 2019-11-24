أردوغان يزور الدوحة غدا للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:12 24/11/2019 حدث بتاريخ: 11:14 24/11/2019

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة يوم غد الاثنين للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، كما من المقرر أن يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ووفقا لبيانات وكالة "الأناضول" التركية فقد شهد عاما 2018 و2019 عقد تسع لقاءات بين الرئيس أردوغان والأمير تميم.

وكان تم تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة، في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في كانون أول/ديسمبر من العام التالي.

وشهد العام الحالي نموا في المجال الاقتصادي بين البلدين، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر منذ بداية العام وحتى أيلول/سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة 8.7% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.