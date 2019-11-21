مسؤول: تركيا في حاجة للتخلص من صواريخ إس-400 الروسية كي تنهي مواجهة مع أمريكا

صواريخ إس-400 الروسية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:37 21/11/2019 حدث بتاريخ: 21:59 21/11/2019

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن تركيا في حاجة "للتخلص من" منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية التي اشترتها من أجل تجاوز أزمة مع واشنطن.

وتقول الولايات المتحدة إن هذه المنظومة تمثل تهديدا للقدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.

وتابع المسؤول متحدثا في إفادة للصحفيين أن فرض عقوبات أمريكية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية مازال أمرا قائما.

ومضى يقول "هم يعلمون أن أمامهم أحد خيارين إما المضي قدما وإما التخلص من (صواريخ) إس-400 بأنفسهم".