مقتل سبعة مدنيين بقذائف على مدينة حلب في شمال سوريا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:09 21/11/2019 حدث بتاريخ: 21:31 21/11/2019

قتل سبعة مدنيين على الأقل الخميس بقذائف أطلقتها "المجموعات الإرهابية" على مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أحصى التلفزيون السوري الرسمي.

وأفاد التلفزيون في شريط عاجل عن "اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة" في مدينة حلب، ما تسبب بمقتل "سبعة شهداء" وإصابة ثلاثين آخرين بجروح.

وتتعرض أحياء مدينة حلب، التي تسيطر عليها القوات الحكومية منذ نهاية العام 2016، بين الحين والآخر لقذائف تطلقها فصائل اسلامية ومقاتلة تتمركز في ريف حلب الغربي المجاور لمحافظة إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "أربعة من القتلى قضوا جراء قذيفة استهدفت سيارتهم في حي صلاح الدين" الواقع على أطراف المدينة الغربية.

واستعادت القوات الحكومية بدعم روسي، في كانون الأول/ديسمبر 2016، سيطرتها على كافة أحياء المدينة، بعد حصار خانق وقصف كثيف تسبب بدمار الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

وحصل ذلك بعد اجلاء عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين بموجب اتفاق رعته كل من ايران وروسيا، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.