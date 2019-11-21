الكونغرس الأميركي يتبنى قرارا داعما لهونغ كونغ في مواجهة بكين

الكونغرس الأميركي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:34 21/11/2019 حدث بتاريخ: 10:39 21/11/2019

تبنّى الكونغرس الأميركي بغالبيّة ساحقة الأربعاء قرارًا يدعم "حقوق الإنسان والديموقراطيّة" في هونغ كونغ في مواجهة بكين، ويُهدّد بتعليق الوضع التجاري الخاصّ الذي تمنحه واشنطن للمستعمرة البريطانيّة السابقة.

ويجب أن يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النص كي يُصبح نافذًا.

ويأتي هذا التصويت في خضمّ مفاوضات شاقّة بين أوّل قوّتين اقتصاديّتين في العالم للخروج من حربهما التجاريّة.

ووافق مجلس النواب الأربعاء على القرار بأغلبية 417 صوتًا مقابل صوت واحد بعد اعتماده بالإجماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء. وكان هذا التصويت أثارت غضب بكين التي توعدت بالرد في حال اعتماد النص بشكل نهائي.

وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين القارية.

ويشترط النص للإبقاء على هذا الوضع، أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية تقييما سنويا يؤكد أن الوضع مناسب في مجال احترام الحقوق من قبل سلطات هونغ كونغ.

وتشهد هونغ كونغ تظاهرات في المدينة بدأت احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بعد تعليق القانون بل رفعت سقف مطالبها إلى الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.