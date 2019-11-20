تركيا تخطط لترحيل دفعة جديدة من الأفراد إلى ألمانيا

عناصر امن تركية في اسطنبول

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:33 20/11/2019 حدث بتاريخ: 16:49 20/11/2019

أعلنت تركيا عزمها ترحيل دفعة جديدة من الأفراد إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "ليس لدينا معلومات مؤكدة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بعائدين من تنظيم داعش". ولم يعلق المتحدث على سبب الترحيل.

وذكر المتحدث أنه لم يتحدد بعد موعد ترحيل ألمانيتين سافرتا إلى مناطق كان يسيطر عليها في الماضي تنظيم داعش.

وتحث تركيا على إعادة سريعة للمرأتين. وكانت الحكومة الألمانية ذكرت الأسبوع الماضي أنه يتعين أولا إيضاح أصل الأطفال الخمسة الذين سيأتون مع المرأتين.

وكانت تركيا رحلت الأسبوع الماضي إلى ألمانيا أسرة ألمانية-عراقية مكونة من سبعة أفراد على صلة بأوساط سلفية، بالإضافة إلى امرأتين مشتبه في انضمامهما لداعش، وتم القبض على إحداهما عقب وصولها إلى ألمانيا.