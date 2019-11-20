ليبرمان يرفض الانضمام لاي حكومة يشكلها نتانياهو او غانتس
اعلن وزير الدفاع الاسبق افيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي في الكنيست الأربعاء رفضه الانضمام لاي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو او رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس.
وحمل ليبرمان الحزبين مسؤولية "الفشل في تشكيل حكومة موحدة".
وقال ليبرمان إن "غانتس لم يكن مستعدا لأن يقبل اقتراح رئيس الحكومة في التناوب ونتانياهو كان يماطل بالتمسك بالاحزاب المتدينة". وأضاف "أرفض تشكيل حكومة ائتلافية مصغرة بدعم من القائمة العربية المشتركة المناهضة للصهيونية".
وبعدما وصف القائمة العربية بأنها "طابور خامس"، قال ليبرمان "أرفض حكومة ائتلافية مع الاحزاب المتدينة المتشددة لأن الأحزاب المتدينة غير صهيونية"، مؤكدا "نصر على اقامة حكومة موحدة لان امامنا تحديين، هما تحد امني وتحد اقتصادي".