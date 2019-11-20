نتنياهو يصادق على تقديم مشروع قانون ضم الأغوار

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:33 20/11/2019 حدث بتاريخ: 14:33 20/11/2019

صادق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة بلاده على منطقة الأغوار.

ويأتي قرار نتنياهو بعد إعلان الخارجية الأمريكية تغيير موقفها حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي".

ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016 )، فإن إنشاء إسرائيل للمستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي قوة قانونية ويعد انتهاكا للقانون الدولي وأحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية تستند إلى مبدأ الدولتين، وكذلك إرساء السلام في الشرق الأوسط. وفقا لممثل الأمم المتحدة، لا تزال المنظمة تسترشد بهذا القرار.

ووصف نتنياهو قرار بومبيو بـ "التاريخي" خلال زيارته التجمع الاستيطاني غوش عتصيون، بعد يوم من الإعلان الأمريكي، الذي لاقى إدانة واسعة.