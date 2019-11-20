مقتل 12 جنديا في هجوم شنته طالبان شمالي أفغانستان

مقاتلين من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:07 20/11/2019 حدث بتاريخ: 14:10 20/11/2019

صرح مسؤولون أفغان اليوم الأربعاء بأن 12 جنديا، على الأقل، لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان على نقطة بإقليم قندوز، شمالي البلاد.

وقال مولوي عبد الله، وصفي الله أميري، العضوان بمجلس الإقليم، إن أربعة آخرين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية نقطة للجيش في منطقة "إمام صاحب" بالإقليم.

وأوضح المسؤولان أن طالبان تسيطر على مناطق بالإقليم منذ فترة.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية وقوع اشتباكات بين قوات أفغانية ومسلحين من طالبان في المنطقة، إلا أنها أشارت إلى مقتل جندي أفغاني واحد.

وتواصل طالبان شن هجمات تستهدف القوات الأفغانية والدولية، رغم إعلان الجماعة أن الإفراج مؤخرا عن قيادات منها قد يساعد في دفع عملية السلام.

وتأمل الحكومة الأفغانية في أن يؤدي تبادلٌ للمحتجزين بين الجانبين إلى إجراء محادثات مباشرة بين الدولة والحركة المسلحة.

إلا أن المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة سهيل شاهين، كتب أمس على موقع "تويتر" أن التبادل لن يقود لمحادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وترفض الحركة الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة وتصفها بأنها "نظامٌ دمية".