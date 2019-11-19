روسيا تندد بقرار أمريكي لإنهاء إعفاء منشأة فوردو الإيرانية من العقوبات

مبنى وزارة الخارجية الروسية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:07 19/11/2019 حدث بتاريخ: 21:54 19/11/2019

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن روسيا تندد بشدة بالقرار الأمريكي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات وتعتقد أن هذا القرار ينتهك التعهدات الدولية للولايات المتحدة.

وأضافت الخارجية في بيانها أن موسكو ستواصل التعاون عن كثب مع إيران بشأن إعادة تصميم منشأة فوردو.

وكانت الولايات المتحدة ذكرت يوم الاثنين أنها قررت إنهاء إعفاء من العقوبات مرتبط بمنشأة فوردو بعد استئناف طهران تخصيب اليورانيوم في الموقع المقام تحت الأرض.