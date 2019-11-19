السويد تستعد لترحيل عناصر تنتمي لداعش من تركيا

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:49 19/11/2019 حدث بتاريخ: 16:35 19/11/2019

تستعد شرطة الأمن السويدية لترحيل عناصر يزعم انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويحملون الجنسية السويدية، من تركيا.

وقال أهن-زا هاجستروم، وهو محلل في شرطة الأمن السويدية، في مقابلة معه تم بثها عبر الإذاعة السويدية اليوم الثلاثاء، إن هناك "عددا صغيرا" من المسجونين المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية، والذين لهم صلات بالسويد ومن الممكن أن يتأثروا بالجهود التركية لترحيلهم.

وأوضح هاجستروم أن شرطة الأمن تستعد لعمليات الترحيل بأكبر قدر ممكن، وأنها تعرف هوية المرحلين المحتملين بالفعل.

وكانت تركيا بدأت في ترحيل عناصر أجنبية تنتمي إلى داعش إلى بلادهم، في 11 من تشرين ثان/نوفمبر ، بعد انتقاد بعض الدول الأوروبية إلغاء الجنسية من المسلحين ورفض ترحيلهم. وقد تم إعادة العديد من الأشخاص إلى ألمانيا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد تم احتجاز أكثر من 1000 من أنصار الدولة الإسلامية في سجون ومراكز احتجاز تركية. وأضاف إن أكثر من 700 منهم مواطنون أجانب.