أردوغان: ندرك أن الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية لن ينتهي فورا

أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:34 19/11/2019 حدث بتاريخ: 13:34 19/11/2019

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده تدرك أن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية لن ينتهي على الفور، مضيفا أن معركتها ستستمر مع الوحدات.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحين أكراد يخوضون تمردا على أراضيها، وشنت ثلاثة هجمات عليها بشمال سوريا. وثار غضب تركيا من الدعم الأمريكي للوحدات وحثت الولايات المتحدة، شريكتها في حلف الأطلسي، مرارا على قطع علاقتها بها.

وقال أردوغان متحدثا إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن تركيا ستواصل قتال وحدات حماية الشعب لحين زوال كل التهديدات ضد تركيا والقضاء على جميع المسلحين. وأضاف أن لا سبيل لإنجاز أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها.