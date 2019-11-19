الشرطة التركية تلقي القبض على أكثر من مئة عسكري بشبهة دعم غولن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:05 19/11/2019 حدث بتاريخ: 12:05 19/11/2019

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الشرطة ألقت اليوم الثلاثاء القبض على 101 عسكري بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

ويأتي إلقاء القبض عليهم بعد صدور أوامر اعتقال بحق 133 من العسكريين السابقين والحاليين.

وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام .2016 كما تقول أنقرة إن غولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

وذكرت الأناضول أن الشرطة تواصل شن مداهمات في 45 مدينة في أنحاء تركيا لإلقاء القبض على بقية المشتبه بهم.

ومن بين الـ133 عسكريا الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، هناك 82 في الخدمة، ومن بينهم عسكريون برتب كولونيل وميجور.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم.