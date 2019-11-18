ترامب يدرس تقديم شهادة مكتوبة في التحقيق الخاص بعزله من منصبه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:39 18/11/2019 حدث بتاريخ: 19:39 18/11/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه "يدرس بقوة" الإدلاء بشهادة في التحقيق الرامي إلى عزله، ومدح رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تغريدة بسبب عرضها لأن يدلي الرئيس بشهادته، وذلك بعدما أهانها هي والديمقراطيين في الكونجرس بسبب سعيهم لعزله من منصبه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ترامب قوله إنه يعتقد أن الشهادة- التي ربما تكون مكتوبة- ستكون طريقة لإنهاء التحقيق ومساعدة الكونجرس على التركيز على قضايا يود دفعها قبل حملة إعادة انتخابه عام 2020 ، بما في ذلك اتفاق تجارة في أمريكا الشمالية وأسعار الدواء.

وكتب ترامب على تويتر"على الرغم من أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أريد منح مصداقية لهذه الخدعة التي لا تراعي الأصول القانونية، إلا أنني تروق لي الفكرة (الإدلاء بالشهادة) وسوف أدرسها بقوة من أجل مساعدة الكونجرس على التركيز مجددا".

ووصف ترامب التحقيق الرامي إلى عزله بأنه "خداع كبير يتم القيام به ضد الشعب الأمريكي".

وقال إنه خلال الفترة الماضية لم يتخذ الكونجرس أي إجراء بشأن قضايا أخرى مثل اتفاق التجارة مع كندا والمكسيك والانفاق على البنية التحتية أو خفض أسعار الدواء.

وعقدت جلسات استماع علنية في تحقيق عزل ترامب الأسبوع الماضي ومن المقرر عقد جولة جديدة من الجلسات اعتبارا من غد الثلاثاء.