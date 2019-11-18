كوريا_الشمالية: لا لمحادثات أخرى مع #أمريكا يتباهى بها ترامب

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:32 18/11/2019 حدث بتاريخ: 18:32 18/11/2019

قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها غير مهتمة بإجراء محادثات عديمة الجدوى مع الولايات المتحدة لمجرد أن يتباهى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعت إلى وقف ما وصفتها بالسياسة العدائية إذا كانت واشنطن ترغب في الحوار.

وتأتي التصريحات الصادرة على لسان كيم كي جوان، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، بعدما دعا ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مطلع الأسبوع إلى "العمل بسرعة" وألمح إلى عقد اجتماع آخر.

وقال كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه اطلع على التغريدة التي نشرها ترامب يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني وأشارت إلى قمة أخرى مضيفا أنه لم يطرأ أي تحسن يذكر رغم عقد ثلاثة اجتماعات بين الزعيمين منذ يونيو حزيران من العام الماضي.

وقال "لم نعد مهتمين بمثل هذه المحادثات التي لا تعود علينا بأي شيء".

وأضاف "وما دمنا لا نحصل على شيء في المقابل فإننا لن نهدي الرئيس الأمريكي بعد الآن شيئا يمكن أن يتباهى به بل سنحصل على تعويض عن النجاحات التي يفخر بها الرئيس ترامب بوصفها إنجازات لإدارته".

والتقى ترامب والزعيم الكوري الشمالي للمرة الأولى في قمة تاريخية استضافتها سنغافورة في يونيو حزيران 2018 لدفع المفاوضات التي تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لبيونجيانج مقابل رفع العقوبات الدولية.

ولم تحرز المحادثات تقدما يذكر منذ فشل قمة ثانية بين الزعيمين في فيتنام في فبراير شباط، رغم اتفاق الزعيمين خلال اجتماع ثالث في يونيو حزيران على استئنافها.

وقال المسؤول الكوري الشمالي السابق إنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ خطوة حاسمة للتخلي عن سياستها العدائية إذا كانت ترغب حقا في الحوار. ولم يقدم تفاصيل.

كان ترامب حث زعيم كوريا الشمالية في تغريدته على "إنجاز الاتفاق" وكتب في نهاية التغريدة "أراك قريبا".

وسافرت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي إلى روسيا اليوم الاثنين في زيارة يقول محللون إنها قد تهدف إلى بحث الاستراتيجية إزاء المفاوضات الأمريكية.

وأعلنت كوريا الشمالية هذا الشهر رفضها لعرض أمريكي لإجراء مزيد من المحادثات، قائلة إنها ليست مهتمة بإجرائها إذا كانت تهدف "لاسترضائنا" قبيل انتهاء مهلة بنهاية العام منحها الزعيم الكوري الشمالي للولايات المتحدة من أجل إبداء مزيد من المرونة.

وتريد كوريا الشمالية رفع العقوبات عنها، بينما تصر واشنطن على أن تفكك بيونجيانج برنامج الأسلحة النووية أولا.