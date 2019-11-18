الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة السلام الأوكرانية في باريس

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:59 18/11/2019 حدث بتاريخ: 15:42 18/11/2019

أكد الكرملين يوم الاثنين مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة رباعية دولية مقررة في باريس في التاسع من ديسمبر كانون الأول تهدف لتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة مشاركة زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في هذه القمة، لكن لم يؤكد الكرملين مشاركة بوتين سوى اليوم.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الاثنين إن بوتين سيحضر القمة، لكنه أحجم عن الحديث عما تتوقعه موسكو بشأنها.