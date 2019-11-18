ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية للعمل بسرعة من أجل التوصل لإبرام اتفاق

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:29 18/11/2019 حدث بتاريخ: 11:31 18/11/2019

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأحد، على "التحرك بسرعة" والتوصل إلى اتفاق معه بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية للنظام.

وكتب ترامب مخاطبا كيم بمدونة على حسابه على تويتر يوم الأحد : "السيد الرئيس... يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق. أراك قريبا".

فضلا عن ذلك كتب ترامب على ضوء انتقاد وجهته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي وصفته "بالكلب المسعور": إن "جو بايدن يمكن أن يكون كسولا وبطيئا للغاية لكنه ليس كلبا مسعورا. إنه بالفعل أفضل إلى حد ما من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يضعكم في المكان الذي ينبغي أن تكونوا فيه".

وذكرت كوريا الشمالية، الخميس، أنها رفضت عرضا أمريكيا لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في تايلاند، في وقت مبكر الأحد، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سترجأ، وذلك في محاولة لدفع عملية السلام المتوقفة.