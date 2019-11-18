المحكمة العليا في هونغ كونغ تقضي بعدم دستورية حظر أقنعة الوجه

طلاب جامعة يرتدون اقنعة في هونغ كونغ

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:31 18/11/2019 حدث بتاريخ: 10:31 18/11/2019

قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ اليوم الاثنين بعدم دستورية الحظر المثير للجدل لأقنعة الوجه، التي يتم ارتدائها خلال المظاهرات، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية اليوم الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام منها صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست وشبكة إذاعة وتلفزيون هونج كونج بأن المحكمة خلصت إلى أن الحظر الذي جرى فرضه وفقا لقوانين الطوارئ" غير متوافق مع القانون الأساسي".

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام قد فرضت الحظر في تشرين أول/اكتوبر الماضي.

ويرتدي المتظاهرون أقنعة الوجه ليس فقط لإخفاء هويتهم، ولكن أيضا لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث تقوم قوات الشرطة عادة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

وكتب الناشط البارز وداعية الديمقراطية جوشوا وونج بعد صدور الحكم تغريدة قال فيها " انتصار قانوني نادر لمتظاهري هونج كونج".