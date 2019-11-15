تركيا ترحل إرهابيا أمريكيا من "داعش" إلى الولايات المتحدة

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:26 15/11/2019 حدث بتاريخ: 19:42 15/11/2019

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، عن ترحيل الإرهابي الأمريكي العالق في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان، على متن طائرة أقلعت من إسطنبول إلى الولايات المتحدة.

وبحسب "الأناضول"، أضاف صويلو للصحفيين في أنقرة أنه "تم ترحيل المشتبه به إلى الولايات المتحدة جوا من إسطنبول".

وكشف صويلو أن "مقاتلين آخرين من تنظيم "داعش" الإرهابي أعيدا إلى وطنيهما دون أن يذكر اسم أية دولة".

وبدأت السلطات التركية ترحيل الأسرى المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى بلادهم يوم الاثنين.

وأفادت "رويترز"، بأن أحد المشتبه بهم، وهو مواطن أمريكي من أصل عربي، طلب الترحيل إلى اليونان، لكن السلطات هناك رفضت دخوله وظل عالقا في منطقة عازلة بين تركيا واليونان.