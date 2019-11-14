كييف ترفض اي صلة بين التحقيق حول بايدن وتقديم المساعدات الاميركية

الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:50 14/11/2019 حدث بتاريخ: 21:10 14/11/2019

اعلنت أوكرانيا الخميس رفضها أي صلة بين تقديم المساعدات الأميركية لكييف وطلب الرئيس دونالد ترامب التحقيق حول جو بايدن، وذلك في أعقاب جلسات الاستماع العامة حول هذه المسألة في الكونغرس.

يشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.

وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا اواخر ايلول/سبتمبر تحقيقا لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب.

ويندد ترامب بحملة "مطاردة شعواء".

والأربعاء، بعد ستة أسابيع من جلسات الاستماع المغلقة تابع الديمقراطيون جلسات الاستماع العلنية في الكونغرس.

وقال شاهدهم الرئيسي، السفير الأميركي بحكم الأمر الواقع لدى أوكرانيا وليام تايلور، في جلسات الاستماع إن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند أخبره في ايلول/سبتمبر أن دفع الأموال كان "مشروطا" بفتح تحقيق حول بايدن.

من جهته، قال وزير الخارجية الاوكراني فاديم بريستايكو للصحافيين الخميس ان "السفير سوندلاند لم يتحدث الينا وبالتأكيد ليس معي عن وجود صلة بين المساعدة والتحقيق".

ونقلت وكالة انترفاكس-اوكرانيا عنه قوله "لم اشاهد مطلقا اي صلة مباشرة بين التحقيق والمساعدة العسكرية".

وكان ترامب طلب خلال محادثة هاتفية في 25 تموز/يوليو من نظيره الأوكراني أن "ينظر" في موضوع بايدن وابنه هانتر.