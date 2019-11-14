صفعة قوية لجونسون.. الخدمات الصحية في بريطانيا تسجل أسوأ آداء لها في أكتوبر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:15 14/11/2019 حدث بتاريخ: 19:18 14/11/2019

سجلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أسوأ أداء لها على الإطلاق في علاج المرضى في أقسام الطوارئ الشهر الماضي مما يمثل صفعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي زعم أن المحافظين وحدهم هم القادرون على إنقاذ الهيئة.

وتقدم الهيئة الحكومية الرعاية الطبية الفورية مجانا منذ أكثر من 70 عاما وأصبحت قضية مثارة بقوة قبل الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر كانون الأول واعتبرها الناخبون ثاني أهم قضية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة اليوم الخميس إن نسبة استقبال المرضى خلال أربع ساعات في جميع أقسام الحوادث والطوارئ بلغت 83.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 85.2 في الشهر السابق ومن 89.1 بالمئة في الشهر نفسه من العام السابق.

وهذا هو أسوأ أداء منذ بدء تسجيله في 2004. وكانت آخر مرة يتم فيها الوفاء بالنسبة المستهدفة وهي 95 بالمئة في يوليو تموز 2015.

وأشعل التقرير حربا كلامية، حيث قال وزير الصحة مات هانكوك إن البيانات تظهر أن بريطانيا لا يمكن أن تتحمل حكومة لحزب العمال يقودها جيريمي كوربين.

لكن جوناثان أشوورث المتحدث باسم ملف الصحة في حزب العمال قال إن حزب المحافظين "تسبب في أسوأ أزمة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".