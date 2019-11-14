بومبيو يحث دول التحالف على استعادة مقاتلي داعش الأجانب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:53 14/11/2019 حدث بتاريخ: 18:53 14/11/2019

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، أشار بومبيو أيضا إلى المخاوف المتزايدة من خطر الدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا قائلا إن على التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل.