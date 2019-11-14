أردوغان: الاقتراح الأمريكي باستبعاد أنظمة دفاع روسية ليس ملائما

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:36 14/11/2019 حدث بتاريخ: 17:36 14/11/2019

نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن اقتراح الولايات المتحدة على أنقرة التخلص من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي اشترتها ليس ملائما ويعد تدخلا في حقوقها السيادية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث أردوغان أمس الأربعاء على عدم شراء أنظمة إس-400 التي وصلت أجزاء منها إلى تركيا في يوليو تموز.

وتحاشت تركيا حتى الآن عقوبات أمريكية نتيجة الصفقة. لكن واشنطن منعت بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة واستبعدتها من برنامج متعدد الجنسيات لإنتاج المقاتلة.

وقال أردوغان للصحفيين بعد اجتماع مع ترامب إنه لمس توجها أكثر إيجابية بكثير من جانب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقضية مقاتلات إف-35.