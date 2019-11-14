أردوغان: الاقتراح الأمريكي باستبعاد أنظمة دفاع روسية ليس ملائما
نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن اقتراح الولايات المتحدة على أنقرة التخلص من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي اشترتها ليس ملائما ويعد تدخلا في حقوقها السيادية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث أردوغان أمس الأربعاء على عدم شراء أنظمة إس-400 التي وصلت أجزاء منها إلى تركيا في يوليو تموز.
وتحاشت تركيا حتى الآن عقوبات أمريكية نتيجة الصفقة. لكن واشنطن منعت بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة واستبعدتها من برنامج متعدد الجنسيات لإنتاج المقاتلة.
وقال أردوغان للصحفيين بعد اجتماع مع ترامب إنه لمس توجها أكثر إيجابية بكثير من جانب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقضية مقاتلات إف-35.