ملك إسبانيا يبدأ زيارة تاريخية لكوبا وسط انتقادات

ملك إسبانيا فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:14 12/11/2019 حدث بتاريخ: 18:15 12/11/2019

يفتتح ملك إسبانيا فيليبي أول زيارة يقوم بها عاهل إسباني لكوبا غدا الثلاثاء في هافانا‭‭ ‬‬بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لخوسيه مارتي، وهو رمز لكفاح المستعمرة السابقة لنيل الاستقلال.

ووصل فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا في وقت متأخر أمس الاثنين للإقامة في كوبا لمدة ثلاثة أيام فيما يبرز التقارب بين البلدين على الرغم من محاولات الولايات المتحدة فرض العزلة الحكومة الشيوعية الكوبية.

وطبقا لجدول للزيارة نشرته الحكومة الكوبية سيجري فيليبي محادثات في قصر الثورة صباح الثلاثاء بينما تتفقد قرينته هافانا القديمة التي أسسها فاتح إسباني في عام 1519.

واختير توقيت الزيارة ليتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسمئة لتأسيس العاصمة الكوبية. وفي وقت من الأوقات كانت هافانا إحدى أهم المدن في الإمبراطورية الإسبانية ومرفأ للأسطول الإسباني.

وانتقد بعض الساسة الإسبان والمعارضين الكوبيون الزيارة قائلين إنها تضفي الشرعية على نظام الحزب الواحد في وقت يزيد فيه القمع. لكن كثيرا من الكوبيين عبروا عن الامتنان لما يرونه بادرة تأييد للشعب الكوبي.