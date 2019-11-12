الرئيس الأفغاني: الحكومة تتوصل لاتفاق مع حركة طالبان على مبادلة سجناء

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:08 12/11/2019 حدث بتاريخ: 10:08 12/11/2019

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016.

وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول.