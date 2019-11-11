وكالة الطاقة الذرية تؤكد تخصيب إيران اليورانيوم في فوردو مع تنامي مخزون اليورانيوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:54 11/11/2019 حدث بتاريخ: 20:21 11/11/2019

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى.

وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة.

وتنتهك إيران تدريجيا القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وتقول الجمهورية الإسلامية إنها يمكنها سريعا التراجع عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات.

وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق. وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.