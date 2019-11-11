تركيا تقول إنها رحلت متشددا أمريكيا وسترحل 7 متشددين ألمان قريبا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:08 11/11/2019 حدث بتاريخ: 12:32 11/11/2019

نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله اليوم الاثنين إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا سبعة ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية لبلادهم.

وحذر وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستبدأ في إعادة متشددي داعش لبلادهم يوم الاثنين حتى إن كانت تلك الدول قد أسقطت عنهم الجنسية.

ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم الداخلية التركية إسماعيل تشاتقلي قوله "ترحيل مقاتل أجنبي أمريكي إرهابي بعد استكمال إجراءاته... تم الانتهاء من خطط سفر سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني وسيجري ترحيلهم في 14 نوفمبر".