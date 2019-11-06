انتاج اليورانيوم المخصب في مصنع فوردو الايراني سيبدأ "عند منتصف الليل"
أعلن الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية أن انتاج اليورانيوم المخصب في مصنع فوردو الايراني تحت الارض سيبدأ "عند منتصف ليل" الاربعاء الخميس، كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية.
وقال بهروز كمالوندي "في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشي الوكالة" الدولية للطاقة الذرية مضيفا ان "انتاج" اليورانيوم المخصب "سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل" (20:30 ت غ).