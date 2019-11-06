انتاج اليورانيوم المخصب في مصنع فوردو الايراني سيبدأ "عند منتصف الليل"

الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:43 06/11/2019 حدث بتاريخ: 17:43 06/11/2019

أعلن الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية أن انتاج اليورانيوم المخصب في مصنع فوردو الايراني تحت الارض سيبدأ "عند منتصف ليل" الاربعاء الخميس، كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية.

وقال بهروز كمالوندي "في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشي الوكالة" الدولية للطاقة الذرية مضيفا ان "انتاج" اليورانيوم المخصب "سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل" (20:30 ت غ).