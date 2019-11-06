بوريس جونسون يشبه كوربن بستالين في بداية الحملة الانتخابية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:05 06/11/2019 حدث بتاريخ: 15:05 06/11/2019

شبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال خصصه لإطلاق حملته الانتخابية نشر الأربعاء، زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن بالديكتاتور السوفياتي جوزف ستالين.

وفي اليوم من الحملة الانتخابية لاقتراع 12 كانون الأول/ديسمبر، اتهم جونسون في مقاله اذلي نشر في صحيفة تلغراف، زعيم حزب المحافظين كوربن بانه "يكره الربح إلى درجة انه سيقوض أسس ازدهار بلدنا".

وأضاف جونسون أن العماليين "يدعون أن كراهيتهم لست موجهة سوى لبعض أصحاب المليارات الذين يشيرون إليهم بأصابع الاتهام بمتعة انتقامية لم نر مثيلا لها منذ أن اضطهد ستالين مالكي المزارع"، في إشارة إلى المزارعين الميسورين الذين تم القضاء عليهم في عهد ستالين.

وفي مقاله، قارن جونسون بين رغبته في "تشجيع عشرات الآلاف من الشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة على حد سواء" وسعي حزب العمال إلى "أخضاع الجميع للضرائب".

وقدم كوربن واحدا من أكثر البرامج يسارية في بريطانيا في السنوات ألأخيرة، يقضي بإعادة تأميم العديد من الشركات وزيادة في الحد الأدنى للأجور وخفض متوسط ساعات العمل إلى 32 ساعة، في إجراءات يفترض أن يتم تمويلها بزيادة للضرائب على الأكثر ثراء.

وقال جونسون إن العماليين "سيكبحون الأعمال وسيكبحون الاستثمارات والأسوأ من كل ذلك، سيكبحون بريكست".

ورد كوربن في تغريدة على حسابه على تويتر مدينا "السخافات التي يمكن أن تصدر عن فاحشي الثراء لتجنب دفع ضرائب أكبر بقليل".