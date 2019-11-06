روحاني: منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم ستعود لكامل نشاطها قريبا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:47 06/11/2019 حدث بتاريخ: 13:47 06/11/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني على تويتر إن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض "ستعود إلى كامل نشاطها قريبا"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان طهران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بالموقع اليوم الأربعاء.

وأضاف روحاني "خطوة إيران الرابعة في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم في 2015) بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي تبدأ اليوم. بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود فوردو إلى كامل نشاطها قريبا".