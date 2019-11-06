مفتشو وكالة الطاقة الذرية في إيران بعد إعلانها بدء التخصيب في فوردو

وكالة الطاقة الذرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:20 06/11/2019 حدث بتاريخ: 12:21 06/11/2019

قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة موجودون على الأرض في إيران وسيرفعون تقريرا بعد أن قالت إيران إنها بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو.

وأضاف المتحدث في بيان "نحن على دراية بالتقارير الإعلامية المتعلقة بفوردو. مفتشو الوكالة موجودون على الأرض في إيران وسيرفعون تقريرا عن أي أنشطة ذات صلة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا".

ولا يسمح اتفاق إيران النووي الموقع مع القوى الكبرى بأنشطة تخصيب في فوردو.