بومبيو: نشعر بالقلق من تقارير عن مضايقة الصين لأسر نشطاء من الويغور

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:47 05/11/2019 حدث بتاريخ: 20:00 05/11/2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق من عدة تقارير تتحدث عن أن الحكومة الصينية قامت "بمضايقة وسجن واحتجاز" أفراد من أسر نشطاء من المسلمين الويغور ومن قصص نشرها من نجوا من معسكرات شينجيانغ.

وأضاف بومبيو في بيان أن بعض الحالات تعرضت لإساءة المعاملة بعد فترة وجيزة من لقاء نشطاء مع مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الأمريكية. وكرر بومبيو دعوة واشنطن لبكين للإفراج عن كل المحتجزين والكف عن المضايقات التي يتعرض لها الويغور الذين يعيشون خارج الصين.