الرئيس الصيني يتعهد بالالتزام بنظام التجارة العالمي

الرئيس الصيني شي جينبينج

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:00 05/11/2019 حدث بتاريخ: 11:00 05/11/2019

أكد الرئيس الصيني شي جينبينج مجددا التزام بلاده بالانفتاح الاقتصادي وبالنظام التجاري العالمي، مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين والصينيين من التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق الذي سينهي الحرب التجارية بين البلدين.

وقال شي في كلمته خلال افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد والتصدير في شنغهاي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن "الصين ستعطي أهمية أكبر للواردات. وسنواصل خفض الرسوم ونفقات المعاملات المؤسسية... علينا جميعا إعطاء الأولوية لخير الإنسانية وليس وضع مصالحنا قبل المصالح المشتركة للجميع"

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات شي تتماشى مع جهود الصين لتقديم نفسها كدولة مدافعة عن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف في الوقت الذي تتخلى فيه الولايات المتحدة على المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

وتعهد شي في كلمته بأن "تفتح الصين أبوابها أكثر أمام العالم... الهدف هو منح العولمة الاقتصادية المزيد من القوة وإزالة العوائق بأقصى طاقة لدينا"، وذلك في مواجهة اتهامات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين بتبني ممارسات حمائية في مواجهة الدول الأخرى.

يأتي ذلك فيما دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة عن التجارة الحرة، خلال افتتاح المعرض التجاري في مدينة شنغهاي اليوم الثلاثاء.

وأكد ماكرون الحاجة إلى معالجة الاختلالات الحالية الناجمة عن العولمة مثل زيادة التفاوت في الثروات والتحديات الخاصة بالتحول الرقمي. وقال إن مثل هذه الاختلالات أدت إلى زيادة المخاوف وتبني إجراءات حمائية ذاتية في مختلف دول العالم.

وتساءل ماكرون في كلمته في افتتاح المعرض بحضور نظيره الصيني "ما الذي يجب علينا عمله في مواجهة هذا الاتجاه الحمائي؟ ... ممارساتنا التجارية لا تقدم حماية فعالة للاقتصاد العالمي. هل يجب علينا فقط التخلي عن مثل هذا النظام التجاري القائم والعودة إلى الفردية والرسوم أو قانون الغاب؟ هل هذه هي الطريقة المفيدة؟ لا اعتقد ذلك. وهذا ليس اختيار فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي".

وتابع ماكرون حديثه قائلا: "لا رابح في أي حرب تجارية" مضيفا أن التوترات التجارية الحالية بين الدول الكبرى تضر بالاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الفرنسي "نأمل في التوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات التجارية وتحقيق مصالح كل الأطراف بدءا بالاتحاد الأوروبي".

يذكر أن الرئيس ماكرون بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية للصين تستمر ثلاثة أيام ويرافقه خلالها وفد اقتصادي كبير. كما يرافق الرئيس الفرنسي وزيرة التعليم الألمانية أنجا كارليتسيك والمفوض الأوروبي للزارعة والتجارة فيل هوجان في محاولة لتأكيد وحدة الموقف الأوروبي في المفاوضات مع الصين.

وقال ماكرون إن فرنسا تريد المزيد من الانفتاح الاقتصادي في الصين وبخاصة في مجالات مثل الزراعة. كما أشاد الرئيس الفرنسي بالخطوات التي اتخذتها بكين لتقليص "القائمة السلبية" الخاصة بالصناعات التي تخضع فيها الاستثمارات الأجنبية لقيود مشددة، وإلغاء القيود على المشروعات المشتركة بين الشركات الصينية والأجنبية.