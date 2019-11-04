العثور على 41 مهاجرا أحياء في شاحنة تبريد في اليونان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:29 04/11/2019 حدث بتاريخ: 18:37 04/11/2019

عُثر على 41 مهاجرا أحياء في شاحنة تبريد في شمال اليونان الاثنين، على ما أعلنت الشرطة التي أوقفت السائق.

وذكرت الشرطة أنّ غالبية المهاجرين، وهم من أصول إفريقية على ما يبدو، في حالة جيدة لكنّ سبعة منهم تلقوا إسعافات أوليّة في المستشفى.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس أنّ "الشاحنة كانت تنقل رجالا وصبيانا. سيستغرق تحديد هوياتهم عدة أيام".

وأوقفت الشرطة الشاحنة على طريق سريع بين مدينتي كوموتيني وكسانثي. وقد أوقفت سائقها وهو رجل من جورجيا.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ الشرطة تبحث عن رجل ثانٍ من تركيا على صلة بالواقعة.

ويأتي الحادث بعد العثور على 39 شخصا، يعتقد أنهم جميعا من الفيتناميين، متوفين في شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الفائت، ما يبرز مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا حتى لاولئك الذين يتفادون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر.

وتسجل اليونان راهنا أعلى أرقام وصول لطالبي اللجوء منذ العام 2016، حين أدى اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى وقف تدفق اللاجئين الذي بلغ مليون مهاجر.

ويصل عشرات المهاجرين يوميًا إلى مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية التي تواجه تركيا حيث يعيش أكثر من 34 الف شخص، معظمهم في ظروف معيشية سيئة.

والاثنين، لقيت طفلة عراقية في عامها الثاني مصرعها بعد ما صدمتها سيارة في جزيرة كيوس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.