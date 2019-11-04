مسؤولون أتراك: أردوغان قد يلغي زيارته لأمريكا بعد تصويت من الكونغرس

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:57 04/11/2019 حدث بتاريخ: 16:46 04/11/2019

قال ثلاثة مسؤولين أتراك إن الرئيس رجب طيب أردوغان ربما يلغي زيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل احتجاجا على تصويت في مجلس النواب الأمريكي بتصنيف قتل الأرمن قبل قرن مضى بأنه إبادة جماعية والسعي لفرض عقوبات على تركيا.

ومن المقرر أن يزور أردوغان واشنطن في 13 نوفمبر تشرين الثاني بدعوة من الرئيس دونالد ترامب لكنه قال الأسبوع الماضي إن التصويت يضع "علامة استفهام" على خطط الزيارة.

وقال مسؤول تركي كبير "هذه التحركات تلقي بظلالها بشدة على العلاقات بين البلدين وبسبب هذه القرارات فإن زيارة أردوغان قد عُلقت" مضيفا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد.

وتقول مصادر تركية إن ترامب وأردوغان بينهما رابط قوي رغم الغضب في الكونغرس من العملية التركية في سوريا وشراء أنقرة منظومة دفاع جوية روسية ورغم ما تعتبره أنقرة‭‭ ‬‬تصريحات غير دقيقة من ترامب.

وقد تلعب هذه الروابط دورا مهما في ظل شراء تركيا لمنظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وهي صفقة تستوجب عقوبات بموجب القانون الأمريكي.

وتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35، الذي تلعب فيه دور المنتج والمستهلك، كما هيأ الهجوم الذي شنته على القوات الكردية في شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر تشرين الأول، الأجواء لمزيد من الردود الأمريكية.

ورغم أن ترامب بدا وكأنه يخلي الطريق للغزو التركي بسحب القوات الأمريكية، فقد فرض البيت الأبيض عقوبات لفترة قصيرة قبل أن يرفعها بموجب اتفاق لوقف القتال وإجلاء المقاتلين الأكراد من الحدود.

لكن بعد ذلك بأسبوعين، أثار التصويت في الكونجرس غضب تركيا مرة أخرى.

* توقيت سياسي

تقر تركيا بأن الكثير من الأرمن الذين عاشوا في عهد الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لكنها تشكك في الأرقام وتنفي أن أعمال القتل كانت مدبرة أو تمثل إبادة جماعية.

وقال مصدر قريب من الرئاسة "استغلوا الوضع السياسي الراهن ضد تركيا في واشنطن لتمرير هذا القرار". ومثل المسؤولين الأخرين، تحدث هذا المسؤول بشرط عدم نشر اسمه.

وعبر ترامب عن تعاطفه مع تركيا في مسألة شراء المنظومة الدفاعية الروسية وألقى باللوم على سلفه باراك أوباما لعدم بيع صواريخ باتريوت لأنقرة.

لكنه هدد الشهر الماضي بتدمير الاقتصاد التركي وأرسل رسالة لأردوغان في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم على سوريا يحذره فيها من أنه سيكون مسؤولا عن ذبح آلاف الناس.

وكتب قائلا "لا تكن متصلبا. لا تكن أحمق".

واستشهد مسؤول أمني تركي برسالة ترامب وتصويت الكونغرس وقال إنهما سببا ضررا. وقال" إذا لم تتغير الأجواء فلن يكون هناك معنى لهذه الزيارة".