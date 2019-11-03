نتنياهو: الأوضاع حساسة وقابلة للانفجار على عدة جبهات

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:30 03/11/2019 حدث بتاريخ: 16:30 03/11/2019

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حركة حماس مسؤولية التوترات مع قطاع غزة، ولفت إلى أن الأوضاع عموما "حساسة وقابلة للانفجار على عدة جبهات".

وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأحد قال نتنياهو :"إننا في فترة شديدة الحساسية من الناحية الأمنية، إنها قابلة للانفجار على العديد من الجبهات: في الشرق والشمال والجنوب".

وفيما يتعلق بالتوترات الأخيرة في قطاع غزة، أكد نتنياهو أن "إسرائيل تعتبر حركة حماس مسؤولة عن أي اعتداء ينطلق من القطاع ... وسنواصل العمل على كافة الجهات لضمان أمن دولة إسرائيل".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث هذا التصعيد.

وقُتل فلسطيني وأصيب آخران في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس السبت على قطاع غزة. وجاء القصف الإسرائيلي بعد إعلان رصد إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل انطلاقا من غزة.