بوريس جونسون يعتذر على تأجيل بريكست

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:45 03/11/2019 حدث بتاريخ: 15:45 03/11/2019

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره الأحد لعدم إيفائه بتعهده بتنفيذ بريكست في 31 تشرين الأول/اكتوبر، كما دافع عن الاتفاق الذي توصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي والذي انتقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وردّ جونسون على سؤال لصحافية كانت تحاوره عبر قناة سكاي نيوز، بشأن إن كان سيعتذر من أعضاء حزبه "المحافظين" لعدم إيفائه بتعهده، بالقول "بالطبع".

ووصل بوريس جونسون إلى رئاسة الوزراء في تموز/يوليو، وأعلن في حينه أنّه سينفذ بريكست في 31 تشرين الأول/اكتوبر "مهما كلف الأمر"، مضيفاً أنّه يفضّل "الموت في قعر حفرة" عوضاً عن طلب تأجيل جديد.

غير أنّه اضطر إلى طلب ذلك ليتم تأجيل الانسحاب حتى 31 كانون الثاني/يناير، لعدم تمكنه من تمرير الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل في البرلمان.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني الأحد عن "الاسف العميق" بالخصوص.

ورفض جونسون قول الرئيس الأميركي الخميس إنّ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالتوصل إلى "اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة".

وقال "لا أرغب في انتقاد الرئيس، ولكنّه يرتكب خطأ واضحاً بهذا الخصوص. أياً كان من يطلع على الاتفاق، بإمكانه التبيّن أنّه اتفاق ممتاز".